Racket a Siracusa, bomba contro una tabaccheria di via Piave

Una bomba è stata fatta esplodere contro l'ingresso di una tabaccheria in via Piave, nel quartiere della Borgata di Siracusa. L'esplosione si è verificata poco prima della mezzanotte e il boato è stato sentito dai residenti della zona che hanno dato l'allarme. La deflagrazione ha infranto le vetrate della porta dell'attività commerciale. Tra le ipotesi in campo c'e' un messaggio da parte del racket delle estorsioni: la tabaccheria ricade nel territorio del clan della Borgata, i cui traffici principali sono la droga e il pizzo.

Sul posto dell'attentato sono arrivati poliziotti e carabinieri che hanno avviato indagini. Per tentare di risalire agli autori dell'attentato, stamane verranno acquisiti i filmati registrati da alcune telecamere private della zona. La bomba contro la tabaccheria è stata piazzata qualche minuto prima del coprifuoco.