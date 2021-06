Coltivava cannabis indica, arrestato un trentenne a Partinico

I carabinieri hanno arrestato Paolo Cinquemani 30 anni di Partinico accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In un terreno di proprietà del giovane in contrada Margi-Sottana alla periferia del centro abitato, è stata trovata e sequestrata una coltivazione di cannabis indica, con 56 piante, e inoltre 10 rami di infiorescenze già in fase di essiccazione. Era presente anche una lampada per coltivazione idroponica. L'impianto era allacciato abusivamente alla rete elettrica come accertato dai tecnici dell'Enel. Cinquemani è ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La droga sequestrata verrà sottoposta alle analisi qualitative e quantitative da parte del laboratorio del comando provinciale.