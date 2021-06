Ragusa, ordine pubblico e immigrazione: vertice con il sottosegretario Molteni

La settimana scorsa, nell’ambito di una visita istituzionale in Sicilia, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni è stato ricevuto dal Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, al Palazzo del Governo, dove ha presieduto un incontro con il Sindaco di Ragusa, il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale, i vertici provinciali delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

Durante l’incontro, il Prefetto e i vertici delle Forze di Polizia hanno rappresentato la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in provincia nonché le iniziative intraprese per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, con riferimento sia a fenomeni di criminalità organizzata che ai recenti episodi di microcriminalità e di violenza urbana.

Sono stati altresì sottolineati i risultati ottenuti nel settore dell’immigrazione grazie alla piena sinergia tra tutti i soggetti istituzionali interessati che ha consentito di gestire in maniera ottimale i continui trasferimenti di migranti nell’Hotspot di Pozzallo e Ragusa (Contrada Cifali), adeguando tempestivamente il collaudato sistema degli sbarchi alle nuove esigenze imposte dalla prevenzione della diffusione del Covid-19.