Rimpatriato dipinto 'Concerto del bevitore': cinque indagati a Siracusa

Un'opera dal valore di 5 milioni di euro, attribuita al maestro caravaggesco Valentin de Boulogne ed esportata illecitamente nel 2020. E' il dipinto 'Concerto con bevitore' (97 x 133 cm) quello ritrovato dai militari, su disposizione della procura di Siracusa, rimpatriato dal Principato di Monaco e posto a sequestro preventivo. Attualmente sono indagate 5 persone per esportazione illecita e reato transnazionale in concorso. Secondo le indagini, l’importante dipinto risulta censito nella Fototeca Zeri dell’omonima Fondazione con doppia attribuzione, Manfredi Bartolomeo e Valentin de Boulogne, e il trasferimento dell’opera si sarebbe attivato da una regione del nord Italia fino a un appartamento nel Principato di Monaco.Il dipinto doveva essere commercializzato sul mercato internazionale dell’arte, attraverso l’intermediazione di mercanti e collezionisti operanti all’estero, utilizzando come vetrina espositiva uno stand di una galleria europea allestito presso una nota fiera d’arte internazionale.