Aggredisce la rivale in amore, 30enne denunciata a Noto

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Noto, al termine di una attività investigativa, hanno denunciato una donna di 30 anni per i reati di tentate lesioni, minacce e percosse aggravate.

Nella serata del 23 maggio scorso, un equipaggio del Commissariato, in servizio di controllo del territorio, notava una lite su strada ed interveniva nei pressi di Corso Vittorio Emanuele. Alla vista della Polizia due individui fuggivano, dileguandosi per i vicoli del centro storico.

L’attenzione degli operatori di Polizia veniva attirata da una donna che riferiva di essere stata aggredita e colpita da un’altra donna.

Nello specifico, la vittima raccontava di avere un relazione sentimentale con il marito della donna che l’aveva aggredita. Le indagini, avviate nell’immediatezza, consentivano di recuperare elementi utili all’individuazione della donna violenta. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati al rintraccio dei complici.

