Deputato aggredito a Casteldaccia, applausi alla Camera e solidarietà governo Musumeci

L'Aula della Camera ha tributato un applauso unanime per Davide Aiello, il deputato M5S aggredito a Casteldaccia. "Siamo orgogliosi del suo operato, e tutto il gruppo M5S è al suo fianco. Per noi la le sue denunce sono un valore, come lo è la lotta al malaffare", ha detto in un appassionato intervento il capogruppo Davide Crippa. "Nessuna violenza o aggressione potrà mai fermare la nostra azione e sono certo che tutte le forze politiche condividano la nostra condanna per la violenza che Aiello ha subito", ha concluso. Ad Aiello hanno manifestato solidarietà ed auguri di pronta guarigione i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari". "Giunga al deputato Davide Aiello la solidarietà mia e del governo regionale per l'inqualificabile aggressione subita. Sono certo che i metodi intimidatori non impediranno al parlamentare siciliano di proseguire nella sua coraggiosa azione di denuncia, un compito, questo, che deve restare prioritario per chiunque sia chiamato a rappresentare gli interessi legittimi di una comunità". Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.