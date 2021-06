Coronavirus in Sicilia, 200 nuovi casi e 8 decessi: a Catania 80 positivi

Sono 200 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 15260 tamponi processati, con una incidenza che sfiora l'1,3%. La Regione resta al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 8 e fanno salire il totale a 5.920.Il numero degli attuali positivi è di 6.367 con una diminuzione di 264 casi. I guariti sono 456. Negli ospedali i ricoverati sono 343, 15 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 34, 5 in meno rispetto al bollettino precedente riequilibrando, così, gli aumenti dei giorni precedenti. La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo: con 20 casi, Catania 80, Messina 1, Siracusa 11, Trapani 15, Ragusa 10, Agrigento 28, Caltanissetta 24, Enna 11.