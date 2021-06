Taobuk, a Taormina 200 nomi per il Festival: c'è anche il Nobel Olga Tokarczuk

A Taormina, dove dal 17 al 21 giugno si svolgerà l'XI edizione di Taobuk Festival, sono attesi oltre 200 protagonisti per gli incontri sul tema di quest'anno: "La metamorfosi. Tutto muta". La direttrice artistica e fondatrice di Taobuk, Antonella Ferrara, sottolinea che il cartellone riunirà in presenza alcuni dei nomi più significativi della scena letteraria mondiale, come il Premio Nobel Olga Tokarczuk (nella foto), nella giornata inaugurale, e poi Emmanuel Carrère e David Grossman, insigniti, come l'autrice polacca, del Taobuk Award 2021 per l'Eccellenza letteraria. "E ospiteremo al festival - aggiunge - Manuel Vilas, che sarà protagonista anche di dialoghi eccellenti in occasione della Conferenza internazionale di Taormina e Messina sull'Europa e della due giorni nazionale dei Patti per la lettura organizzata dal Cepell. Sono solo alcuni nomi, fra i tanti del programma, ma danno il segno della rilevanza di un appuntamento che rilancia la cultura in presenza e l'incontro a tu per tu fra lettori e scrittori".