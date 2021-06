Arrotino di Noto chiede 260 euro per finta riparazione: denunciato a Matera

Un uomo di Noto, con precedenti penali, è stato denunciato dalla Polizia di Matera per truffa aggravata, la cosiddetta truffa dell'arrotino. Ha chiesto un conto salato ad una donna per delle finte riparazioni in casa ma la vittima del raggiro ha avvisato la polizia. L'uomo, presentandosi come arrotino, è riuscito a entrare in un'abitazione di Matera per affilare delle posate. Effettuata l'operazione, ha poi simulato ad arte lo sprigionarsi di piccole fiammelle all'altezza delle manopole dei fornelli della cucina, affermando che c'era una perdita di gas. Si è così proposto di ripararla e alla fine ha chiesto 260 euro per la riparazione, spiegando di aver dovuto sostituire diversi pezzi, più 100 euro per l'affilatura delle posate. Di fronte alla richiesta molto elevata, la signora che lo aveva fatto entrare ha pagato 60 euro e poi lo ha fatto andare via. L'uomo insisteva per ottenere tutta la somma, così la donna ha avvisato la polizia dopo averlo fatto uscire con la scusa di dover scendere a prelevare il resto della somma. I poliziotti sono intervenuti, hanno rintracciato l'uomo indicato per poi seguirlo fino a Laterza (Taranto) dove lo hanno fermato per un controllo e identificato. Oltre alla denuncia, sarà emesso il provvedimento del foglio di via obbligatorio. Sequestrata la somma ritenuta provento della truffa.