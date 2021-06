Riaperta a Siracusa la Galleria del Museo di Palazzo Bellomo: lavori ultimati

E' stata riaperta oggi al pubblico, dopo la chiusura dovuta a interventi di riqualificazione e adeguamento dei locali, la Galleria regionale di Palazzo a Bellomo a Siracusa. Il Museo sarà aperto dal martedì al sabato dalle 9 alle 19.30, domenica e festivi dalle 9 alle 13. La prenotazione per l'ingresso al Museo potrà essere effettuata online al sito https://youline.eu/laculturariparte.html, sistema di gestione ispirato all'esigenza di contingentare gli accessi nel rispetto della normativa anti-Covid. I lavori, relativi alla valorizzazione e al miglioramento delle condizioni e degli standard di fruizione, sono stati finanziati con risorse del Po Fesr 2014-2020 e hanno riguardato, in particolare, l'installazione di un impianto di climatizzazione di nuova generazione nella sala che ospita l'Annunciazione di Antonello da Messina, ma anche la collocazione di tende oscuranti nelle sale espositive e la revisione dell'impianto di illuminazione per una migliore visita delle sale del Museo e per la protezione delle opere dall'aggressione della luce solare. I visitatori troveranno anche servizi igienici rinnovati e un complessivo miglioramento delle condizioni strutturali dell'edificio. Interventi di restauro sono stati anche effettuati ad alcune delle opere in esposizione e, soprattutto, a numerose opere che erano conservate nei depositi e che saranno visibili nelle sale del Museo. Di particolare interesse un seggiolone a braccioli in legno intagliato in stile barocco settecentesco e dorato (sec. XVIII), una grande sedia presbiteriale a braccioli in legno, intagliata riccamente e dorata, con alto dorsale decorato esternamente all'intorno di foglie accartocciate, e con piedi curveggianti (sec. XVIII), una coppia di candelieri in legno scolpito e dorato dalla base triangolare la cui decorazione è costituita da fogliami. Si tratta, in questo caso di un'espressione assai ammirevole di arte lignaria siciliana del secolo XVIII.