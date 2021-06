Giuseppe Spata nominato responsabile Enti Locali della Lega Sicilia per la provincia di Caltanissetta

Giuseppe Spata è stato nominato responsabile Enti Locali della Lega Sicilia per la provincia di Caltanissetta. Attualmente consigliere comunale e già candidato a sindaco di Gela (nel 2019 mancò l'elezione per una manciata di voti al ballottaggio), Giuseppe Spata è un politico molto apprezzato per il suo lavoro tanto nella comunità di Gela quanto in tutto il territorio della provincia nissena. "Saprà portare avanti nel migliore dei modi la fase di ascolto delle esigenze dei cittadini così come la l'attuazione del programma del nostro partito", afferma il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo. La nomina è stata fatta su proposta di Matteo Francilia, responsabile regionale Enti Locali, e in accordo con il responsabile Lega Sicilia della provincia di Caltanissetta, Oscar Aiello.

NELLA FOTO, da sinistra: Minardo, Spata e Francilia.