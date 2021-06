Due operai cadono da ponteggio: feriti a Palermo

Due operai di 40 e 59 anni sono stati ricoverati in ospedale dopo essere caduti da un ponteggio alto 4 metri mentre stavano ristrutturando una palestra nel quartiere Guadagna, a Palermo. I due lavoratori sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati al pronto soccorso degli ospedali Civico e Policlinico. Entrambi, nonostante fratture e traumi, non sono in pericolo di vita. Sull'incidente indagano i carabinieri. E' intervenuto anche il personale Asp del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, per eseguire accertamenti nel cantiere. In mattinata un operaio edile è morto ad Avola, nel Siracusano, e un suo collega è rimasto ferito.