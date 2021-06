Avola, Comune, Forestale e Protezione civile per la campagna contro gli incendi

Fronte comune tra gli enti contro i piromani nella campagna antincendi. Si è tenuto ieri, 14 giugno, ad Avola una riunione tra Protezione civile e Corpo forestale regionale alla presenza dei due dirigenti generali, con i responsabili provinciali degli ispettorati di Ragusa e Siracusa e delle associazioni di volontariato. È stato presentato il protocollo d'intesa siglato lo scorso aprile tra i due enti per centralizzare e unificare gli interventi in materia di prevenzione e spegnimento incendi. All’incontro il sindaco ha ringraziato quanti si stanno prodigando nella campagna antincendi e nella prevenzione. “Avola – ha detto il sindaco Luca Cannata – proprio per la firma del protocollo d'intesa si trova all'avanguardia sul versante della prevenzione incendi ma chiaramente serve la collaborazione di tutti e, ripeto ancora una volta: abbiamo bisogno dei nostri cittadini per educare alla cultura della tutela del nostro ambiente, sensibilizzare giovani e meno giovani, garantendo una capillare attività di comunicazione e prevenzione sul controllo del territorio”. Il centro operativo della forestale resterà attivo h24 fino al 15 ottobre con il supporto dei volontari e della protezione civile.