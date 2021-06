Preso a Messina con 3 chili di hashish: corriere ragusano nei guai (VIDE0)

Arrestato a Messina un corriere della droga e sequestrati oltre 3 chili di hashish. I Finanzieri del Comando provinciale hanno trovato lo stupefacente nello zainetto di D.F., 39 anni, di origini ragusane, rientrato in Sicilia a bordo di un pullman di linea proveniente dal nord Italia. L'uomo e' stato incastrato dal fiuto dei cani antidroga Dandy e Haidy I due pastori tedeschi, infatti, dopo una prima ricognizione esterna, hanno indicato la presenz della droga che avrebbe potuto fruttare guadagni per oltre 30 mila euro. La sostanza riportava sull'involucro esterno lo stemma "Ferrari", a segnalare l'elevata qualità della merce, sigillata in 60 involucri, avvolti in numerosi strati di cellophane e sigillati con nastro da imballaggio. Il corriere e' stato tratto in arresto in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti e sottoposto a custodia cautelare in carcere.