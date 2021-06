Csm, il Riesame: Contraffatto aveva i verbali di Piero Amara

"Sei verbali di interrogatorio di Amara privi di sottoscrizioni". E' quanto trovato in casa dell'ex impiegata del Csm, Marcella Contraffatto, indagata a Roma per calunnia nell'inchiesta sulla diffusione di verbali secretati di interrogatori resi a Milano dall'avvocato, Piero Amara. Il dato emerge dalle motivazioni del tribunale del Riesame di Roma all'istanza avanzata dalla difesa della donna dopo le perquisizioni svolte su mandato dei pm capitolini. Nell'indagine risulta parte lesa il procuratore di Milano, Francesco Greco. In particolare nella disponibilita' della donna sono stati trovati verbali "del 6 e 14 dicembre 2019, rispettivamente di 3 e di 10 fogli dattiloscritti solo fronte, uno dei quali evidentemente e' quello inviato a Di Matteo" e verbali del "15 e 16 dicembre e dell'11 gennaio 2020, materiale da lei spontaneamente esibito e consegnato a seguito della notifica del decreto di perquisizione". I giudici del tribunale della Liberta' affermano che l'indagata "in sede di interrogatorio dinanzi al pm (nel quale si e' avvalsa della facolta' di non rispondere) non ha fornito nessuna giustificazione". "Il tenore complessivo della missiva di accompagnamento del verbale inviato a Di Matteo in atti con uso in parte del maiuscolo, sottolineatura del procuratore di Milano, annotazione a penna, fa ritenere condivisibile la contestazione del delitto ipotizzato".

Nelle motivazioni i magistrati del Riesame affermano, inoltre, che nel corso delle perquisizioni sono state trovate "rassegne stampa a cura del Csm con chiave di ricerca 'Palamara', estratto del libro 'Il Sistema', fascicoli di due procedimenti disciplinari e la stampa della posizione disciplinare di Palamara, un avviso di conclusioni indagini di un procedimento romano con annesse notizie stampa, oltre a vari appunti, una rubrica, due pen drive e due memory card". Nell'ufficio della donna presso il Csm si e' proceduto al sequestro di "un appunto mentre per il pc e lo smartphone si effettuava copia forense".