Maturità, il ministro Bianchi: non verrete bollati come "quelli del covid"

"Buongiorno ai ragazzi e' un momento importante per la vostra vita, e' un passaggio. E' l'esame di Stato, non e' un esamino. I ragazzi discuteranno la loro tesi con la commissione, fatta dai loro professori e da un presidente esterno. Cosa succedera' in futuro lo vedremo senza pregiudizi. Non verrete bollati come quelli del Covid, misurate voi stessi". Cosi' il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ospite di Unomattina.