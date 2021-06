Rocambolesco furto d' auto a Floridia, proprietario tenta di bloccare il ladro

Rocambolesco furto di auto questa mattina poco prima dell'alba a Floridia. Un malvivente è entrato in azione verso le 4,30 in piazza Aldo Moro, ed è riuscito ad impossessarsi di una Fiat Panda che si trovava parcheggiata. Il ladro dopo avere forzato la portiera, è entrato nell'abitacolo, riuscendo ad avviare il motore, collegando i fili sotto lo sterzo. Il proprietario della vettura, F.C., che nonostante l'ora era già sveglio, ha sentito rumori che provenivano dall'esterno ed è uscito fuori casa. Quando ha visto il malvivente all'interno della propria autovettura si è diretto verso la Fiat Panda rompendo anche un finestrino nel tentativo di far desistere il ladro, quindi di evitare il furto. Ma l'uomo già alla guida dell'automobile, ha accelerato fuggendo con il veicolo che aveva rubato e facendo perdere le tracce. Al derubato non resterà null'altro che presentare la denuncia alla Tenenza dei carabinieri. Probabile che il 'colpo' sia stato ripresa da qualche telecamera installata sul posto.