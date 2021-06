Corrado Figura corre per sindaco di Noto: sabato l'apertura del Comitato elettorale

La coalizione che sostiene Corrado Figura a candidato a sindaco di Noto, scende ufficialmente in campo. Lo schieramento di SiamoNoto, è formato dalle Civiche Noto3puntozero, Noto Movimento Popolare, Insieme per Noto, Netini in Movimento e Noto Nostra, Noto Libera e Sostenibilità si presenta alla città alla luce del sole. Il debutto della coalizione, forte di 7 liste civiche (non ci sono simboli dei partiti tradizionali) avverrà sabato 19 giugno aprirà la campagna elettorale. Quattro delle 7 liste sono direttamente riconducibili a Figura.

"Abbiamo ritenuto opportuno creare un luogo di contatto dove nel rispetto delle norme vigenti sarà più facile ascoltare le vostre istanze ed i vostri consigli, mettervi al corrente delle nostre idee, del nostro programma elettorale - dice Corrado Figura - Da sabato 19 giugno alle 19, il nostro Comitato in Corso Vittorio Emanuele 49, sarà a disposizione dei cittadini. Noi ci saremo! Per la nostra città, per il nostro territorio, per i nostri concittadini ci saremo sempre. Perché sappiamo che faremo bene per l'intera collettività".