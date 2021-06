Siracusa, 'occhio c'è la polizia': getta la droga fra le sterpaglie: ai domiciliari

Nella mattinata di ieri, durante dei controlli in via Santi Amato, nota piazza di spaccio siracusana, agenti delle Volanti hanno arrestato un siracusano di 31 anni, già noto alle forze di polizia, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato, per lo stesso reato, un giovane di 19 anni.

In particolare, alle ore 11 e 40 circa di ieri, gli agenti, procedendo in via Immordini, notavano, sul tetto di un palazzo, un giovane che, alla vista della Volante, gridava: “Occhio c’è la polizia” e cominciava a correre per allontanarsi.

Gli Agenti, quindi, raggiungevano via Santi Amato dove notavano un giovane che gettava tra le sterpaglie una busta di plastica che veniva recuperata dai poliziotti che trovavano all’interno della stessa 41 bustine di marijuana e 9 dosi di cocaina.

A seguito di perquisizione, inoltre, il giovane veniva trovato in possesso di 85 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari, e nella mattinata odierna, sarà sottoposto al rito del giudizio per direttissima.