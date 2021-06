Cefalù, dal 19 al 21 giugno la terza edizione del festival internazionale Odaka Yoga

Il grande Yoga riparte da Cefalù con Yogaland, la terza edizione del festival internazionale targato Odaka Yoga® in programma dal 19 al 21 giugno nei luoghi più rappresentativi e suggestivi della meravigliosa cittadina siciliana affacciata sul mar Tirreno, tra i borghi più belli d’Italia.

Sarà un’occasione per entrare in contatto con una disciplina alla portata di tutti, che non richiede particolari doti fisiche ma solamente la curiosità di aprirsi a un mondo dalle infinite potenzialità. Ma sarà soprattutto sarà un appuntamento che assume i connotati di un nuovo inizio colmo di speranza per la comunità dello yoga che, dopo mesi di isolamento mediato solamente dalla tecnologia, avrà la possibilità di tornare a praticare insieme, pur nell’assoluto rispetto delle regole anti-Covid, che sarà una delle prerogative dell’iniziativa.

Il 19 e 20 giugno saranno due giorni intensi di condivisione e leggerezza con 9 lezioni al giorno dislocate in diversi luoghi della cittadina densi di bellezza, mare e cultura come nello spirito più autentico della Sicilia. Il clou della manifestazione sarà lunedì 21 giugno, giorno in cui cade il solstizio d’estate e dal 2015 si celebra la giornata internazionale dello yoga: una lezione speciale chiamerà a raccolta tutti gli insegnanti sulla spiaggia per un evento destinato a riportare armonia e sintonia con l’incessante movimento delle onde che è uno degli elementi che contraddistingue la scuola Odaka Yoga®.

Dalle 10 alle 18, cinque punti strategici in giro per la cittadina medievale di Cefalù (la Rocca, il Lavatoio, la Spiaggia, la Piattaforma e la spiaggia) ospiteranno le lezioni, tutte rigorosamente a numero chiuso. Per questa edizione, infatti, sarà necessario registrarsi in anticipo alle attività dedicate alla pratica di asana, al pranayama e alla meditazione, totalmente gratuite e aperte a tutti, di qualsiasi fascia di età e corporatura.