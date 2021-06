Palermo, i premiati al primo concorso regionale pianistico "Regina Margherita"

Concluso con grande successo il 1° Concorso Regionale Pianistico Regina Margherita di Palermo grazie alla partecipazione di giovani allievi talentuosi provenienti da tutta la Sicilia. Diversi i premiati per le varie categorie del Concorso voluto fortemente dal Liceo Regina Margherita di Palermo - sezione musicale - . Un momento in musica dedicato a giovani musicisti per valorizzarne le capacità artistiche e musicali che si è concluso con la premiazione alla presenza di diverse personalità del mondo politico e culturale, tra queste anche la senatrice Loredana Russo. Il concorso, che ha avuto il patrocinio del comune di Palermo e dell’assessorato regionale all’Istruzione e Formazione, è stato aperto a tutti i giovani pianisti ambo i sessi di nazionalità italiana o straniera, che frequentano i Licei Musicali della regione Sicilia, secondo i limiti di età tra i 15 e i 21 anni, a seconda della categoria compresa quella da solista. L’intento da parte del Liceo Regina Margherita è stato quello di incoraggiare lo studio della musica e costituire uno stimolo importante per i giovani pianisti, anche e soprattutto in questo difficile periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid19. Tant’è che in questa Edizione Speciale online la giuria, presieduta dal Dirigente scolastico dell’Istituto Regina Margherita di Palermo Domenico Fatta, e formata dal M^ Antonio Sottile del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo, dalla professoressa Loredana Vernuccio del Liceo Musicale Giovanni Verga di Modica e dai professori Davide Cirrito, Vincenza Gallo, Anna Maria Reitano e Giovan Battista Vaglica Del Liceo Musicale Regina Margherita di Palermo, ha valutato le registrazioni video inviate dai concorrenti con l’ammissione di composizioni inedite e trascrizioni d’autore.

Ecco i premiati:

1 premio assoluto e vincitore del concorso in quanto ha avuto la votazione più alta fra i primi assoluti di categoria, Gargano Enrico 100/100 Liceo Regina Margherita di Palermo.

Cat. A 1° Premio assoluto di categoria ancora Gargano Enrico 100/100 Liceo Regina Margherita di Palermo, 2° Premio Cunsolo Federica 90/100 Liceo musicale di Modica, 3° Premio ex equo Zummo Davide 89/100 Liceo Regina Margherita di Palermo Melilli Gabriele 86/100 Liceo Musicale di Agrigento.

Cat. B 1° premio assoluto di categoria Sapienza Marco 98/100 liceo Regina Margherita di Palermo

1° premio cat. B Inglima Luigi 95/100 Liceo Musicale di Empedocle di Agrigento, 2° Premio non assegnato, 3° Premio Grimaudo Chiara 86/100 Liceo Regina Margherita di Palermo

Cat. C 1° Premio non assegnato, 2° Premio non assegnato, 3° Premio Cerreto Elvira 85/100 del Liceo Musicale di Agrigento.

Cat. D (Quattro mani) 1° Premio non assegnato, 2° Premio non assegnato, 3° Premio Chiara e Sara Grimaudo 85/100 del Liceo Musicale Regina Margherita di Palermo.