In auto con più di un chilo di cocaina pura: arrestato nel Crotonese

I finanzieri del Comando provinciale di Crotone hanno arrestato un uomo già noto alle forze dell'ordine che circolava in auto con oltre 1 chilo di cocaina purissima. I militari hanno sottoposto a controllo l'autovettura guidata da P.F. lungo la statale 106, nel tratto compreso tra i comuni di Torretta di Crucoli e Cirò Marina. Dopo l'analisi dei documenti del conducente, che ha da subito manifestato segni di agitazione, e dall'approfondimento effettuato tramite le banche dati in uso al Corpo dal quale sono emersi precedenti specifici a carico del soggetto, è stato chiesto l'ausilio delle unità cinofile antidroga della Guardia di finanza - Babel e Val - presenti sul posto. L'azione degli specialisti ha consentito di segnalare la presenza di sostanza stupefacente. Nel corso della perquisizione è stato trovato un involucro contenente circa 1,2 chili di cocaina purissima, nascosto nelle intercapedini dello sportello anteriore lato passeggero. Le Fiamme gialle hanno sequestrato la sostanza stupefacente che se tagliata ed immessa in commercio avrebbe fruttato un guadagno di oltre 250.000 euro.