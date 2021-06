Covid, a Ustica si vaccinano anche i turisti

I turisti che trascorreranno le vacanze a Ustica potranno vaccinarsi. Entro sabato tutti i residenti nell'isola del Tirreno saranno vaccinati sia con la prima che con la seconda dosa Pfizer come disposto da Francesco Cascio, responsabile delle vaccinazioni per conto dell'Asp di Palermo. Ad Ustica ci sono a disposizione per le vaccinazioni nell'isola 750 dosi. Di queste una trentina potranno essere destinate per i turisti mentre trascorrono le vacanza al mare. "E' una possibilità importante - dice Vincenzo Fazio medico vaccinatore e consigliere comunale nell'isola - Abbiamo un'ottima equipe composta dal rianimatore Alessandro Torcivia e dai medici del poliambulatorio Francesco D'Arca e Maurizio Severino che vaccineranno i residenti e i turisti". Per vaccinare i residenti e turisti da domani a largo dell'isola fino al 19 ci sarà una nave militare con medici e infermieri.