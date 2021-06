Ars approva mozione sostegno dei Comuni siciliani in crisi

L'Ars ha approvato, col parere favorevole del governo, la mozione, sottoscritta da tutti i gruppi, che impegna la Regione ad affrontare con lo Stato la crisi finanziaria in cui versano i Comuni in Sicilia.

"Il governo condivide in pieno la mozione in sostegno dei Comuni". Così l'assessore regionale alle Autonomie locali, Marco Zambuto, intervenendo all'Ars dove è in corso la discussione sulla mozione, sottoscritta da tutti i capigruppo, che impegna il governo della Regione ad affrontare con lo Stato la grave situazione finanziaria degli enti locali siciliani.