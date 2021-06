Il Siracusa in 90' si gioca la promozione in D: ad Agrigento contro il Giarre

La Lega di serie D scegli il campo di una nobile decaduta come l'Akragas per la finalissima di Eccellenza tra il Siracusa ed il Giarre. Sarà lo stadio Eesseneto di Agrigento ad ospitare la finalissima fra quelle che sono considerate le migliori formazioni del girone. Si gioca alle 16,30. In caso di parità si dovrà ricorrere ai supplementari e poi i calci di rigore. Dal punto logistico, la Lega ha affidato l'organizzazione alla società Akragas ed il biglietto d'entrata allo stadio costerà 10 euro. Ai tifosi del Siracusa è stata assegnata la curva ed i biglietti possono essere acquistati in 3 punti vendita di Siracusa ed uno ad Augusta: Ortigia Viaggi, viale Tica 160 - Siracusa; Conigliaro Viaggi, piazza della Repubblica 10/11 - Siracusa;

Dea Viaggi, vicolo Minosse 1 - Siracusa; Agenzia del Centro, via Principe Umberto I 127, Augusta (SR).