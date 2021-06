Auto con rimorchio vola da un viadotto a Milazzo: un morto e un ferito

E' di un morto e di un ferito il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sull'autostrada A20 Palermo-Messina: un'auto che stava trasportando una barca, è volata giù da un viadotto poco dopo lo svincolo per Milazzo, all'altezza di Pace del Mela, nel Messinese. L'automobilista viaggiava in direzione Messina. La vittima - di cui non sono state rese note le generalità- è morta sul colpo, ferito, invece, l'altra persona a bordo dell'auto che e' stata estratta viva dalle lamiere e soccorsa dai sanitari del 118. Ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Messina. Indagini della Polstrada di Messina sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.