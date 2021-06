Europei, Locatelli bum-bum: anche la Svizzera incassa tre gol dall'Italia

Locatelli bum-bum. Poi Immobile: tre piu' tre uguale sei gol in due partite. Grande Italia che e' gia' agli ottavi, ma per vincere il girone dovra' battere il Galles. La partita si e' svolta sulla falsariga delle precedenti: qualche concessione iniziale agli svizzeri, che gradualmente sono scomparsi sotto l'incalzare degli azzurri. Dopo dieci minuti, la squadra di Mancini ha preso il sopravvento segnando prima con Chiellini (gol giustamente annullato dal VAR per "mani"), poi con Locatelli, ispirato dall'ottimo Berardi. L'infortunio a Chiellini e' stato l'unico neo di un primo tempo chiuso in vantaggio meritatamente. Il raddoppio dello stesso Locatelli nella ripresa ha in pratica chiuso la partita, anche se alla fine ha segnato pure Immobile. Con questa vittoria, come detto, la squadra azzurra e' entrata negli ottavi dove dovrebbe vedersela a Londra con la seconda del gruppo C Austria o Olanda: dipendera' anche dallo scontro diretto con il Galles. Con un pareggio, gli azzurri saranno primi. La partita ha dato una conferma delle buone possibilita' azzurre di raggiungere la parte alta del tabellone. Partita utile n. 29 (il record di Pozzo e' un passo) e le vittorie consecutive sono diventate dieci. La Svizzera e' praticamente spacciata dopo la vittoria del Galles sulla deludente Turchia nell'altra partita. Mancini aveva confermato la formazione (con Di Lorenzo) che aveva battuto la Turchia. Verratti in tribuna. Lo stesso aveva fatto Petkovic. I cambi dell'Italia: al 24' pt Acerbi per Chiellini; s.t. Toloi e Chiesa per Berardi e Insigne; al 41' Pessina e Cristante per Locatelli e Barella. Le sostituzioni elvetiche: all'inizio della ripresa Gavranovic per Seferovic; al 12' Widmer e Zuber per Mbabu e Schar; Vargas al 30', al posto di Shaqiri; al 38' Sow per Freuler. L'iniziale aggressivita' svizzera non e' sfociata in occasioni concrete. Dopo dieci minuti l'Italia ha cominciato a giocare e al 19', su angolo da sinistra, Chiellini ha controllato il pallone con braccio e ha poi insaccato. Annullato con l'ausilio del VAR. Subito dopo, il capitano azzurro ha avuto un problema muscolare ed e' uscito, in campo Acerbi. Al 26' su un'apertura profonda di Locatelli, Berardi e' andato via sulla destra e dal fondo ha messo al centro: Locatelli prontamente ha insaccato. Immobile e Insigne hanno creato un'occasione, svanita di poco. Shaqiri e Rodriguez hanno confezionato un'azione pericolosa, ma ne hanno ricavato poco. Spinazzola, dopo una bella fuga, si e' presentato davanti a Sommer. Ma ha messo fuori. Un tiro-cross da sinistra di Immobile ha impegnato il portiere svizzero. Nella prima parte, Italia in crescendo. Gli elvetici hanno cominciato in avanti anche nella ripresa. Poi al 7', azione corale degli azzurri in profondita' sulla destra. Palla verso il centro e Locatelli di sinistro ha impallinato Sommer con un tiro basso e forte, fuori dalla portata del portiere elvetico. Gli azzurri hanno continuato a schiacciare in area gli avversati. Donnarumma ha fatto un doppio salvataggio su tiri di Zuber. Ma Berardi ha mancato di poco il tris. Immobile da sinistra e' andato due volte in fuga e poi ha tirato fuori. La Svizzera ha cercato di riaprire la partita: indarno. Ma ha ha preso il terzo gol da Immobile con un destro da fuori al 43'. L'Italia ha avuto nei soliti Berardi, Insigne e Jorginho i giocatori piu' in evidenza. A Locatelli il grosso merito di aver sbloccato la partita e di aver raddoppiato, dopo il gol annullato a Chiellini. E' stata una vittoria di squadra, netta. Donnarumma salvifico nella ripresa. Ora il Galles, che ha messo al tappeto la flaccida Turchia. Due partite, sei gol. Per cominciare, non male: i nostri hanno continuato a convincere.

Franco Zuccalà

LOCATELLI : MIO GOL E' DEDICA AGLI ITALIANI

"Il primo gol è stato bellissimo, su assist di Berardi, lo dedico alla mia famiglia e alla mia fidanzata. Il secondo è per tutti gli italiani, speriamo di regalare altre emozioni. Di solito non accompagno così l'azione ma ho avuto un pizzico di follia e ho chiuso l'azione. Il futuro? Non voglio farmi troppi viaggi mentali. Ora voglio rimanere con i piedi per terra e godermi l'Europeo". Manuel Locatelli è il 'man of the match' di Italia-Svizzera, e dopo la standing ovation dell'Olimpico riceve anche il premio per l'uomo partita. Lui e Domenico Berardi, il duo 'made in Sassuolo', hanno confezionato una bellissima azione, elogiata anche da Roberto Mancini in occasione della prima rete. "Sono felice e orgoglioso - aggiunge Locatelli - e faccio parte di un gruppo fantastico. La pandemia un po' mi ha aiutato poi con il lavoro e la determinazione sono arrivato fino a qui". Elogi a Locatelli anche da Berardi, che con il compagno si intende 'al volo'. "Io e Manuel ci conosciamo benissimo, è stato bravo a darmi la palla e a continuare l'azione. Sono contentissimo per lui - le parole dell'azzurro -: ha fatto una grande partita e questo gruppo è fantastico. Abbiamo portato a casa tre punti fondamentali. Ogni partita cerchiamo di dare il 100%, ora arriva una partita importante (con il Galles, ndr) e cercheremo di fare bene e vincere". Mancini cerca di rimanere con i piedi per terra ("la strada è ancora lunghissima") e sottolinea che "le partite sono tutte difficili, perché vanno giocate e vinte. Io ho la fortuna di avere dei calciatori bravi, ai quali piace giocare al calcio, divertirsi e prendere dei rischi. Io cerco di spiegare il mio pensiero, poi loro sono bravi e tutti insieme siamo un bel gruppo". Ora, visto che per arrivare primi nel girone basta un pareggio, domenica contro il Galles farà un po' dii turn over? "Vediamo le condizioni dei giocatori, questo match è stato duro - risponde - e alla fine i giocatori erano molto stanchi e qualcuno aveva dei problemi fisici" L'Italia è arrivata al livello della Francia, ovvero delle migliori? "In questo Europeo - spiega Mancini - ci sono Francia, Portogallo e Belgio, ovvero i campioni del mondo, quelli d'Europa e la numero uno del ranking Fifa Sono squadre cresciute nel tempo molto prima di noi ed è normale che siano più avanti, ma nel calcio tutto può accadere, e non è tutto così scontato".