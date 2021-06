Crolla palazzina a Barletta per una fuga di gas: 3 feriti

Una palazzina di tre piani è crollata e tre persone sono rimaste ferite e portate in ospedale. E' accaduto a Barletta (Bat) questa sera. Stando a quanto si apprende, a causare il crollo sarebbe stata una fuga di gas. Sul posto i vigili del fuoco che stanno scavando tra le macerie: non è chiaro quante fossero le famiglie presenti nella palazzina.

Due dei feriti nel crollo parziale di una palazzina a Barletta, avvenuto questa sera, sono stati portati all'ospedale della città, il Dimiccoli, mentre il terzo che sarebbe in condizioni più gravi, al Policlinico di Bari. La palazzina si trova in via Curci, una traversa di via Roma. Il crollo è avvenuto attorno alle 21, probabilmente per una fuga di gas. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell'ordine, anche il sindaco di Barletta Cosimo Cannito.