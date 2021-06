Denise scomparsa a Mazara 17 anni fa, la madre Piera Maggio: "Invito alla calma"

"Invito alla calma, non facciamo confusione in rete, non creiamo allarmismi inutili. Capisco la buona volonta' e la buona fede pero' ci vuole rispetto. E' bene che gli avvistamenti e le segnalazioni si facciano ma prima c'e' bisogno di accertamenti, valutare se siamo sulla strada giusta". Cosi' Piera Maggio, mamma Denise Pipitone in diretta a "Chi l'ha visto?" su Rai 3.

"Se ci sono delle somiglianze vanno tutte segnalate, ho fatto quella segnalazione in base a un mio personale convincimento, non si possono aspettare altri 17 anni". Cosi' Maria Angioni, ex pm che ha guidato le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone intervistata a "Chi l'ha visto?" su Rai "Io non c'entro niente con questa vicenda, non sono io quella nel video girato a Milano con la bambina, presunta Denise e nelle foto che stanno circolando in rete. Sono 8 giorni che non dormo". Cosi' Silvana Jankovic a "Chi l'ha visto?" su Rai 3. Silvana Jankovic e' la donna che appare nel filmato girato 17 anni fa dalla guardia giurata milanese, Felice Grieco, in cui si nota una bambina che potrebbe essere Denise Pipitone. La donna, di nazionalita' croata, oggi ha 45 anni. Chiamata la "Regina del borseggio", era stata arrestata a Roma nel 2017.