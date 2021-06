Buoni spesa senza averne diritto, 8 denunciati in provincia di Palermo

Avevano fatto richiesta per il 'buono spesa' nonostante percepissero già la Naspi e il reddito di cittadinanza. Protagonisti 8 nuclei familiari scoperti grazie all'attività di controllo della Guardia di finanza su oltre 430 istanze presentate dai residenti nei Comuni di Trappeto, Borgetto e San Cipirello, nel palermitano. Ai responsabili è stata contestata l'indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato e sono state comminate sanzioni per quasi 6 mila euro. Inoltre, è stata avviata con i Comuni competenti l'azione per il recupero delle somme già erogate nel periodo maggio-luglio 2020 ammontanti a duemila euro.