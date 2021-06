Catania, dipendente banca truffa compagno con prestiti a suo nome

Una dipendente di un istituto di credito è stata denunciata da poliziotti del commissariato Borgo-Ognina di Catania per truffa, indebito utilizzo di carte di credito e sostituzione di persona. La donna, 45 anni, approfittando delle sua professione, ha richiesto ed ottenuto complessivamente, in tempi diversi, a nome del suo convivente che era all'oscuro di tutto, prestiti e finanziamenti per oltre 50.000 euro. Quando l'ignaro 'debitore' è stato sollecitato dalla banca al pagamento di alcune rate si è recato in filiale scoprendo scoprendo l'accaduto e subito dopo si è presentato in commissariato per presentare una denuncia. L'uomo ha poi scoperto, con sua grande sorpresa, che l'autrice delle operazioni bancarie fraudolente era la sua compagna che aveva falsificato atti e documenti per farsi concedere le somme dall'istituto di credito. La donna, inoltre, aveva richiesto ed ottenuto carte di credito e bancomat, sempre intestate alla vittima, da cui prelevava del denaro.