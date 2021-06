A Eriksen sarà impiantato un defibrillatore cardiaco: rischia di non giocare più in Italia

Il calciatore danese Christian Eriksen, fermato da un malore sabato scorso mentre era in campo a Copenaghen e salvato dal pronto intervento dei medici, dovra' subire un'operazione per ricevere un defibrillatore cardiaco impiantabile. Lo ha reso noto oggi la Federcalcio danese. La scelta dell'intervento e' motivata dall'arresto cardiaco innescato da aritmia di cui e' stato vittima il calciatore, come ha detto il medico della squadra nazionale danese, Morten Boesen. Durante la partita Danimarca-Finlandia valida per l'europeo di calcio 2020, Eriksen si e' accasciato al suolo dopo aver perso conoscenza. Dopo l'intervento dei soccorritori, e' stato successivamente trasportato verso il piu' vicino ospedale.