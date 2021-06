Bimbo trovato morto a Ferrara, madre con ferite ai polsi

Un bimbo di un anno è stato trovato morto questa mattina a Ferrara nella camera da letto di casa dai carabinieri del nucleo radiomobile intervenuti su telefonata della madre del piccolo. La donna, 30enne, è stata trovata con tagli alle braccia.Ha chiamato lei il 112 chiedendo aiuto per il figlio morto. In casa anche altri due figli minori della donna, di 5 e 9 anni, ora affidati alla nonna. La madre, che all'arrivo dei militari si è scagliata contro di loro, è stata affidata alle cure dell'ospedale di Cona, trattenuta in psichiatria. I carabinieri procedono per omicidio. Madre e bimbi vivevano soli da qualche settimana.

Nell'abitazione, dopo la telefonata al 112 della donna, oltre ai carabinieri è intervenuto anche il personale sanitario del 118 che ha tentato di rianimare il piccolo di un anno per circa 40 minuti. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'intervento è avvenuto questa mattina alle 6. Le cause della morte del bimbo non sono ancora chiare e probabilmente la procura disporrà l'autopsia. La madre e il piccolo di un anno, secondo prime informazioni, dormivano insieme in camera da letto. Gli altri due figli dormivano invece in un'altra camera. Scossi, in condizioni fisiche buone. La madre, che aveva ferite da taglio alle braccia, non sarebbe in pericolo di vita. Il padre dei bambini, secondo quanto appreso, non viveva con loro da qualche settimana.