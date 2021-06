L'Asp di Siracusa non trova medici: guardie mediche estive al momento chiuse

L'Asp di Siracusa è in cerca di medici. E' pronta ad assumerli per aprire i servizi di Guardia medica estive. Così gli utenti di alcune località turistiche come Marzamemi, Pachino e Portopalo di Capo Passero, nelle ore notturne dovranno ricorrere per l'assistenza, ai Pronto soccorso degli ospedali di Noto ed Avola. Ma se mancano i medici nei presidi estivi, c'è emergenza dottori anche nelle carceri. L'Asp non trova medici neppure per il carcere di Brucoli - Augusta.