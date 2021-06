Modica, visita della deputata regionale Stefania Campo al Museo di Santa Maria di Betlem

Visita della deputata regionale Stefania Campo, accompagnata dal consigliere del Movimento 5 Stelle a Modica, Marcello Medica, al museo Santa Maria di Betlem a Modica. Accolta dal Consiglio Direttivo del Centro Studi Placido Carrafa e dal Parroco, Antonio Maria Forgione, si è discusso di diverse tematiche inerenti i beni culturali in particolare quelli ecclesiali, dalla necessità di interventi urgenti per i restauri delle opere d’arte all’esigenza di supporto alle diverse iniziative promosse dal Museo e dagli enti partner per la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale della città.

In particolare l’attenzione è stata focalizzata su La via delle Collegiate, ultimo progetto promosso dal Centro Studi Placido Carrafa, dal Museo Santa Maria di Betlem e dalle associazioni Petra Mazzara e Portatori di San Giorgio operanti nelle rispettive Chiese Madri di San Pietro e San Giorgio, illustrando i risultati ottenuti tanto a livello nazionale quanto a livello locale con il grande coinvolgimento di cittadini, istituzioni, istituti scolastici e operatori commerciali nel promuovere il proprio territorio. La via delle Collegiate posizionata al 4° posto nella classifica nazionale del FAI, ha presentato progetto di finanziamento, nel contesto del bando I luoghi del cuore, per la creazione di aree espositive all’interno delle chiese per rendere fruibile il patrimonio di oggetti, quadri, dipinti e statue fin ora non fruibili al pubblico.

Al termine della visita sono state mostrate in anteprima le nuove installazioni del museo che, a partire dal 1 luglio, saranno aperte al pubblico.

NELLA FOTO, da sinistra: Marcello Medica, Stefania Campo, Angelo Cavallo, Valerio Petralia.