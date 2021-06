Catania, lancia spazzatura dal balcone: perquisito gli trovano 'coca' e 'fumo'

I poliziotti del Commissariato Sezionale Borgo - Ognina di Catania, hanno arrestato i V.P., 36 anni, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina.

Il giovane, nella tarda mattinata di ieri, affacciatosi dal balcone dell’immobile in cui risiede, sito in pieno centro a Catania, lanciava sulla strada pesanti sacchi pieni di rifiuti organici, danneggiando alcune auto parcheggiate sulla pubblica via e creando un serio e concreto pericolo per i passanti che rischiavano di essere colpiti. A scongiurare il peggio il tempestivo intervento della volante del Commissariato: giunti sul posto gli operatori di polizia, una volta individuato l’appartamento da cui venivano lanciati i sacchi, intervenivano bloccando il giovane, scongiurando così il rischio che qualche passante potesse rimanere ferito in modo grave. Durante le fasi del controllo gli agenti hanno rinvenuto nell’appartamento dell’uomo delle dosi confezionate di cocaina e marijuana, un bilancino utilizzato per pesare la droga e la somma di circa 3000 euro in contanti, presumibile provento dell’attività di spaccio, atteso che il malvivente risultava di fatto disoccupato. Per quanto sopra l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e su disposizione del p.m. di turno posto agli arresti domiciliari. Lo spacciatore è stato altresì denunciato per i reati di getto di cose pericolose e di danneggiamento aggravato.