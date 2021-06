Catania, parte 'operazione Mare sicuro': interesserà la Sicilia orientale

Anche quest'anno, con l'arrivo della stagione estiva, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera sarà impegnato nell'operazione 'Mare Sicuro 2021', con l'incremento delle attività di vigilanza e controllo lungo le coste dei comuni rivieraschi riservate alla balneazione ed in mare sui tratti più sensibili all'impatto ambientale. Con l'avvio di questa campagna, da domani, la Guardia costiera della Sicilia orientale, lungo gli oltre 650 km. di coste di giurisdizione della Direzione marittima di Catania, intende "assicurare lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività ludico ricreative e commerciali ed, in particolare, promuovere nei confronti dei fruitori la cultura del mare, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ecosistema e della biodiversità marina".