L'addio di Santana ai campi di calcio, il capitano entra nello staff del Palermo

Il capitano del Palermo Mario Alberto Santana lascia il calcio giocato ed entra a fare parte dei quadri tecnici del club rosanero. L'argentino, unico calciatore del club a giocare e segnare in tutte le competizioni disputate dai rosanero dalla D alla Coppa Uefa, farà parte dello staff di allenatori del settore giovanile. "Accogliendo le istanze del capitano - scrive il Palermo in una nota- il presidente Dario Mirri, l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola e tutta la famiglia rosanero gli danno il benvenuto nell'area tecnica della società". Santana ha giocato in carriera 475 partite, 127 con la maglia rosanero addosso segnando con il Palermo 9 gol dei 71 realizzati in carriera.