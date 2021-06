Prodi: "Io presidente della Repubblica? Sono stato sempre di parte"

"Mi piaceva fare il presidente del Consiglio. L'ho mai negato? Mai. Sono sempre stato un uomo di parte e il presidente della Repubblica ha un ruolo anche di collante del Paese. Io ho sempre detto che il nostro Paese guarirà se avremo due coalizioni che si alterneranno al governo l'una con 'altra. E ho lavorato sempre in questa direzione. Non è il compito del presidente della Repubblica". Lo ha detto Romano Prodi partecipando in streaming al dibattito "La metamorfosi di Europa - un anno dopo" organizzato nell'ambito di Taobuk nel palazzo del Rettorato dell' università di Messina, rispondendo a una domanda sulla possibilità che diventi presidenti della Repubblica. "Ho 82 anni e tutto sommato finchè posso andare in bicicletta ci vado volentieri", ha aggiunto.