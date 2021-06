Augusta, nasconde droga nelle mutande e aveva 2 bastoni: ai domiciliari

Nasconde droga nelle mutande e armi nel portabagagli, ma è stato scoperto. I carabinieri di Augusta i quali hanno arrestato un pregiudicato del posto di 40 anni, già con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, colto in flagranza dei reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere.I militari hanno fermato l'uomo in un controllo stradale e, conoscendone i precedenti, lo hanno perquisito insieme alla macchina. All’interno degli slip, i carabinieri hanno trovato 6 dosi di marijuana del peso di 6 grammi circa e, all’interno del portabagagli, due bastoni in legno della lunghezza di circa 70 centimetri ed un’ascia.I militari hanno perquisito anche la residenza ed il domicilio dell’uomo – due differenti abitazioni in Augusta e Villasmundo – nelle quali sono stati trovati complessivamente circa 43 grammi della stessa droga, anch’essi suddivisi in dosi nascoste all’interno dei mobili della cucina e del bagno, insieme a due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento.L’uomo, in attesa del procedimento per direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari.