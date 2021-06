Stabilizzazione Asu in Sicilia, sindacati verso le sciopero a oltranza

I sindacati Ugl, Confintesa, Cobas/Codir e Usb hanno proclamato lo stato d'agitazione dopo che il Consiglio dei ministri ha impugnato la norma regionale sulla stabilizzazione dei 4.571 lavoratori Asu, impiegati da enti pubblici e dal privato sociale. "Nelle more - spiega una nota delle sigle sindacali - indiciamo uno sciopero a oltranza, distinto per turnazioni e per uffici di appartenenza, nelle modalità e negli orari che, a breve, cercheremo di concordare con tutti i lavoratori". I sindacati chiedono che Regione e governo nazionale trovino una soluzione entro l'anno: "Palermo e Roma, insieme, senza indugio alcuno e al riparo da ogni cavillo politico, hanno l'obbligo giuridico e morale di chiudere la mortificante pagina del precariato storico nell'Isola, garantendo i diritti dei lavoratori".