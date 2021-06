Cna costruzioni Siracusa, Cannamela confermato alla presidenza

Proseguono con regolarità le assemblee per il rinnovo delle cariche di settore all’interno di CNA Siracusa.

In particolare si è svolta nella giornata di ieri, giovedì 17 giugno in modalità digitale l'assemblea territoriale di CNA Costruzioni Siracusa.

Un momento di confronto, alla presenza di Innocenzo Russo, presidente provinciale di CNA Siracusa che ha aperto i lavori ricordando l'impegno dell'associazione nei difficili mesi delle restrizioni, culminato con la messa in campo degli strumenti utili a fruire dei bonus edilizi previsti dalle ultime norme.

E proprio sul regime di cessione dei crediti di imposta, alla base del rilancio del settore edile, sono intervenuti Vincenzo Scatà, responsabile del progetto Riqualifichiamo l'Italia per CNA Siracusa e Florindo Colella, responsabile di Unifidi Siracusa.

Entrambi gli interventi sono stati utili per illustrate le piattaforme a disposizione delle imprese edili per accedere alle agevolazioni del superbonus e sismabonus, cosi come tutti gli altri strumenti.

Al termine del dibattito è stato nominato il nuovo direttivo territoriale del comparto composto da Francesco Di Tommasi, Salvatore Bastante, Sebastiano Samarelli e Sebastiano Russo, confermato alla presidenza l'uscente Alfredo Cannamela che ha accettato l'incarico spiegando la necessità di approfondire le criticità di approvvigionamento delle materie prime sempre più rare e costose.

“Di difficile reperimento è anche la forza lavoro – ha concluso il presidente Cannamela – mentre massima attenzione deve essere posta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che in un momento così difficile rappresenta inequivocabilmente una priorità vera, per scongiurare ancora tragedie come quella, recente, di Avola”.