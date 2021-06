Etna, cessata l'attività esplosiva dal cratere di sud-est

E' cessata l'attività esplosiva al Cratere di Sud-Est dell'Etna ed è in raffreddamento il trabocco lavico che si espande in direzione Sud-Ovest.Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo da un esame delle immagini delle telecamere di sorveglianza post sul vulcano. In riferimento al tremore vulcanico, è continuata la fase di decremento dell'ampiezza media, i cui valori oscillano attualmente nel livello basso. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è nell'area del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 2.800 mt. s.l.m. L'attività infrasonica è bassa ed i pochi eventi localizzati sono nell'area del Cratere Bocca Nuova. Non ci sono variazioni significative sui segnali delle reti di deformazione tilt e GNSS.