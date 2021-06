L'automazione: come far rinascere il Sud Italia

Ci troviamo catapultati nell'era digitale e tecnologica. Nella nostra quotidianità viviamo ormai a stretto contatto con macchine e robot e forse neanche ce ne accorgiamo. Il prelievo al bancomat ha sostituito le lunghe attese in banca. Il distributore di bevande ha preso il posto delle file al chioschetto. Sicuramente un modo più veloce e comodo di ottenere un servizio. L'automazione sta crescendo e il settore lavorativo ne è particolarmente colpito. Questa crescita sta agitando e non poco la forza lavoro, specialmente nel Sud Italia. Dove l'assenza di lavoro e l'elevato tasso di disoccupazione, specialmente giovanile, fanno da padrone. Spesso infatti tanti giovani sono costretti ad andare via dalla propria terra per cercare fortuna al nord o addirittura all'estero.

Disoccupazione al Sud

Come abbiamo precedentemente raccontato, il Sud vive un momento economico abbastanza difficile. A risentirne maggiormente sono quindi il lavoro e soprattutto i giovani. La disoccupazione giovanile al Sud è un dato veramente allarmante. La pandemia e quindi il Covid-19 non hanno fatto altro che peggiorare una situazione già grave da metà degli anni '90. I dati purtroppo parlano chiaro. Con un tasso di disoccupazione giovanile che supera il 50% e oltre 1 milione di ragazzi risulta essere senza lavoro. Queste statistiche possono però variare per il fattore "lavoro nero". Un ingresso economico ma senza tutele. Un fattore che rispecchia e conferma la difficoltà economica dei datori di lavoro al sud nel garantire un futuro a questi ragazzi. Il lavoro nero infatti nasce dall'esigenza di sopperire alle tassazioni elevate dello stato. Senza alcun tipo di contratto, questi giovani non vengono tutelati dalla legge. Spesso la mancanza di tutela sfocia in sfruttamento ed esborsi minimi. La mancanza di lavoro è un'arma utilizzata dai datori di lavoro più infimi: o questo o niente. Una situazione grave, non sostenuta evidentemente dallo stato. Con la speranza di una ripresa economica e di investimenti mirati per garantire un futuro a questi giovani.

Un barlume di speranza esiste

Nonostante l'attuale situazione lavorativa critica, qualcosa forse si sta muovendo parallelamente. Lo sviluppo tecnologico/digitale e l'automazione stanno aprendo a nuovi orizzonti e possibilità lavorative.

L'automazione non è altro che l'insieme di sistemi in grado di gestire le macchine e i robot e i loro processi, al fine di ridurre l'intervento umano in operazioni complesse, pericolose o semplicemente ripetitive. Un robot programmabile permette il funzionamento autonomo dei macchinari e di tutti i sistemi tecnologici annessi.

Secondo recenti studi, l'automazione attraverso il continuo innovamento tecnologico e digitale, garantirà una notevole possibilità di creazione di nuovi tipi di lavoro, magari in settori ancora sconosciuti. Un po' come è successo all'industria delle app. Questo tipo di industria è nata conseguentemente alla diffusione di smartphone e dispositivi mobili. Attualmente sono circa 12 milioni le persone coinvolte in questo settore. Si prevede che in un futuro prossimo circa il 60% dei settori lavorativi sarà caratterizzato dalla presenza di intelligenza artificiale (IA).

Tutto questo ovviamente non preclude la possibilità di una coesistenza tra esseri umani e robot. Il robot a differenza dell'essere umano non è dotato di alcune specifiche e naturali abilita: emozioni, creatività e ragione. Questi fattori permettono e garantiscono la presenza obbligatoria dell'uomo all'interno di qualsiasi contesto lavorativo.

Chissà, probabilmente una luce in fondo al tunnel.

Conclusioni

Come abbiamo specificato in questo articolo, lo sviluppo tecnologico e quindi robotico può essere un'arma importante per la creazione di nuovi posti di lavoro. Un aiuto importante specialmente per i giovani meridionali in cerca di occupazione, senza necessariamente emigrare altrove. Nessuno vorrebbe andar via dalla terra in cui è nato e cresciuto. Con i giusti investimenti e le giuste idee, il Sud potrebbe finalmente rinascere e garantire un futuro a tutti i suoi ragazzi.