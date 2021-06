Caltanissetta, Montante in aula: "Con Forgione rapporti istituzionali"

"Con Francesco Forgione (ex presidente della commissione parlamentare Antimafia, ndr) c'erano rapporti istituzionali. Montante li sta ricostruendo senza nessuna animosità". Lo ha detto l'avvocato Carlo Taormina, riferendosi all'interrogatorio dell'ex leader di Confindustria Sicilia Antonello Montante in corso nell'aula bunker di Caltanissetta. Nei giorni scorsi Forgione, attuale sindaco di Favignana, aveva annunciato l'intenzione di querelare Montante perchè questi avrebbe indicato circostanze a suo dire non vere. "Anche oggi - ha continuato Taormina - sono stati ricordati i passaggi di ciò che hanno fatto insieme. Probabilmente Forgione li aveva dimenticati ma sono solo cose di carattere istituzionale: gli incontri che ci sono stati, gli scambi di opinione anche con altre autorità giurisdizionali, procure e magistrati". Alla domanda dei giornalisti sul fatto che diverse persone hanno dichiarato, dopo l'inchiesta, di non avere mai avuto rapporti con Montante, Taormina ha risposto: "E' fatale che chi ha avuto un minimo di esposizione pubblica quando non hai più il potere venga attaccato".