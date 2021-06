Pachino, nel Comune sciolto per mafia fogna a cielo aperto: nessuno vede, tutti tacciono (VIDEO)

In pieno week end e con l'entrata dell'estate, riesplode la rete fognante a Marzamemi, frazione marinara del Comune di Pachino. Ma esplode anche l'ira del coordinatore locale di 'diventeràbellissima', il Movimento che fa capo al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Aldo Russo è stufo e di interventi rabberciati e precari e rompe il silenzio con parole di fuoco che mette nero su bianco sul suo profilo Facebook. "Mi vergogno di essere cittadino italiano - scrive - mi vergogno per le forze dell'ordine locali, mi vergogno di essere un cittadino di un Comune chiamato Pachino, un Comune sciolto per mafia dove lo Stato non esiste. Da oltre 6 mesi cerco di contrastare lo sversamento della fogna a mare, dove tutti sanno e tutti tacciono, come gli uomini di mafia: non vedo, non sento, non parlo. Ma stavolta ci sono forti responsabilità delle istituzioni. Solo una parola: vergogna , vergogna, vergogna. Mille volte vergogna".