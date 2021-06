A Ferla i funerali di Valentina uccisa da un tumore a 22 anni

Due Comunità sgomente, quella di Cassaro e Ferla per la morte di Valentina Triscari, la ragazza di 22 anni, morta ieri mattina nel reparto di Oncologia del 'Di Maria' di Avola. Valentina è stata uccisa da un sarcoma, una rara forma di tumore che se non diagnosticato in tempi rapidi, è fatale. E lo è stato per la ragazza originaria di Cassaro, ma che viveva in una Casa famiglia di Ferla. C'è voluto quasi un anno per diagnosticare che l'ex studentessa dell'Alberghiero di Siracusa, avesse un sarcoma. Un verdetto che è arrivato dai medici del Cannizzaro di Catania. E da giorno della diagnosi per la 22enne è stato un inferno, tra ricoveri e terapie. Nelle ultime ore Valentina Triscari ha avuto una insufficienza respiratoria e per lei è stata la fine. Prima della morte doveva essere trasferita all'Hospice dell'ospedale 'Rizza' di Siracusa, struttura che già si era presa cura della ragazza dove i sanitari l'hanno sempre accudita come se fosse una figlia. "Siamo sconvolti da questa notizia - dice uno degli infermieri dell'Hospice - non pensavamo che Valentina fosse arrivata al capolinea. Non si può morire così giovani. Sapevamo della gravità del caso, ma c'è stata una evoluzione della malattia".

I funerali di Valentina Triscari verranno celebrati oggi pomeriggio (19 giugno) alle 15,30 nella chiesa di San Sebastiano a Ferla. Al rito funebre parteciperà anche la sindaca di Cassaro, Mirella Garro. Anche lei vorrà dare l'ultimo saluto alla sua giovane concittadina.