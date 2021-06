Udienza di convalida per il camionista che ha travolto sindacalista a Novara

Ha passato la notte in carcere Alessio Spaziano, il camionista 26enne che ieri mattina ha investito e ucciso il sindacalista Adil Belakhdim, 37 anni, davanti ai cancelli del magazzino di zona della catena di supermercati Lidl a Biandrate nel Novarese. L'uomo, che dopo aver travolto il sindacalista si era dapprima dato alla fuga e dopo pochi minuti si e' consegnato volontariamente alle forze dell'ordine, e' al momento accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale. La sua posizione e' al vaglio dei magistrati coordinati dal pm di turno Paolo Verri. Il giovane camionista, originario di Dragoni, nel Casertano, vive a Caserta con la compagna e una bimba piccola. Come ha precisato ieri Lidl Italia, non e' un dipendente della catena di supermercati, ma un fornitore esterno. Spaziano sara' sentito dai magistrati nel corso dell'udienza di convalida del fermo, che dovrebbe svolgersi nelle prossime ore.