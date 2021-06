Comiso, motivi di ordine pubblico: bar chiuso per 15 giorni

Il questore di Ragusa, a conclusione delle indagini condotte da Polizia e Carabinieri, ha chiuso al pubblico, per 15 giorni, un bar di Comiso. Il provvedimento amministrativo si è reso necessario in quanto il bar era diventato un punto di incontro di pregiudicati e persone gravate da pregiudizi penali, in prevalenza per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e furto. Nei pressi del locale, inoltre, si era verificata una rissa che aveva visto coinvolti diversi giovani, alcuni dei quali costretti a fare ricorso alle cure del Pronto soccorso. La chiusura del bar è stata disposta anche per porre fine ad una situazione di potenziale pericolo per l'ordine pubblico.