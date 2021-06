Il floridiano Gaetano Auteri è il nuovo allenatore del Pescara Calcio

Gaetano Auteri e' il nuovo tecnico della Delfino Pescara 1936. Lo comunica la societa' abruzzese. "Auteri, nato a Floridia, provincia di Siracusa, il 21 settembre '61, dopo un passato da attaccante, comincia la carriera da allenatore nella sua Sicilia - si legge sul sito del Pescara - Atletico Catania, Ragusa e Igea Virtus con cui, nel '99-'00, vince il campionato di Serie D. Guida Avellino, Crotone, Martina e Siracusa prima di approdare, nel 2005, al Gallipoli con cui vince un campionato di C2 e una Coppa Italia di Serie C. Nel 2007 torna al Siracusa con cui conquista un nuovo campionato di D prima di passare al Catanzaro. Nella stagione 2010-2011 e' alla guida della Nocerina con cui conquista la Serie B e la Supercoppa di Lega Pro Prima Divisione; dopo la panchina dei campani e del Latina in B, disputa un ottimo campionato alla guida del sorprendente Matera prima di regalare al Benevento la sua prima promozione in Serie B nella stagione '15-'16. Dopo essere tornato a Matera nei successivi due campionati, nel 2018, firma nuovamente con il Catanzaro. Nella stagione 2020 viene nominato nuovo allenatore del Bari, in Serie C. A mister Auteri un caldo benvenuto nella famiglia biancazzurra da parte del presidente Daniele Sebastiani e da tutta la Pescara Calcio".